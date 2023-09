Derklé : Un incendie fait deux morts et plusieurs blessés - adakar.com

Derklé : Un incendie fait deux morts et plusieurs blessés Publié le mardi 19 septembre 2023

© Autre presse par DR

Sénégal : Ce village rayé de la carte après un incendie d’une rare violence

Un incendie est survenu vendredi dernier dans la commune de Derklé. Le drame a causé la mort de deux personnes et fait plusieurs blessés.



Les familles Diouf et Diagne ont été les victimes de cet incendie dans lequel leurs membres ont subi de graves blessures et pertes.



D'ailleurs, une collecte de fonds est lancée pour venir en aide aux familles sinistrées.