Malick Gackou en tournée politique dans le Nord

Matam, le 18 septembre 2023 - Le convoi du président du Grand parti Malick Gackou a fait cap sur la région de Matam après l`étape de Linguère. Tweet

En dépit des tracasseries dont son convoi fait l'objet depuis Linguère, dans la région de Louga, Malick Gackou, le président du Grand parti poursuit sa tournée politique auprès des populations du Nord du Sénégal.



Le préfet du département de Linguère a interdit sur le ressort territorial les manifestations, rassemblements, attroupements et cortèges sur la voie publique.



La décision a pris effet du vendredi 15 au mardi 19 septembre 2023. L'autorité administrative a évoqué les risques de troubles à l'ordre public.



Alors que le convoi de Malick Gackou s'ébranlait vers la région de Matam, le préfet du département de la localité a pris un arrêté pour interdire toute manifestation sur la voie publique sous forme de procession, convoi ou rassemblement".



Pour justifier cette mesure, le préfet du département de Matam, Souleymane Ndiaye a évoqué une menace de troubles à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



Malgré cette interdiction, le cortège de Malick Gackou, candidat déclaré à l'élection présidentielle du 25 février 2023 a pu rejoindre plusieurs localités de la région de Matam pour rencontrer les populations avant de faire cap sur Ranérou où le préfet du département a signé un communiqué rappelant les règles en matière de convoi ou rassemblement. "Le Préfet du Département de Ranérou Ferlo rappelle que les manifestations sur la voie publique, consacrées par la constitution, sont régies par les textes en vigueur et obéissent à un régime juridique particulier. En effet, toute manifestation sur la voie publique est interdite lorsqu’elle n’est pas préalablement déclarée. C’est le sens de l’article 96 du code pénal qui dispose : « sont soumis à l'obligation d’une déclaration préalable tous les cortèges, défilés et rassemblements de personnes et, d’une manière générale, toutes manifestations sur la voie publique »", indique le communiqué.



Ces actes administratifs successifs qui proviennent de départements où le convoi de Malick Gackou est passé a amené la coalition Yewwi Askan Wi à publier un communiqué. "La Coalition Yewwi Askan Wi encourage le Président Malick GACKOU à mener jusqu'au bout ses activités. La coalition YAW rappelle qu'il sera au devant de tous les combats qui referont du Sénégal ce havre de paix et de démocratie qu'il avait jadis été", déclaraient les leaders de YAW dans leur communiqué.



Makhtar C.