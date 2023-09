Elim CAN Féminine 2023: le sénégal dévoile sa liste des lionnes pour le premiers tour - adakar.com

Elim CAN Féminine 2023: le sénégal dévoile sa liste des lionnes pour le premiers tour
Publié le lundi 18 septembre 2023

Mame Moussa Cissé, sélectionneur de l`Equipe Nationale Féminine

Le sélectionneur de l'équipe féminine sénégalaise, Mame Moussa Cissé a dévoilé ce lundi 18 septembre, la liste des joueuses retenues pour la double confrontation contre le Mozambique, au compte du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine prévue au Maroc en 2024.



Pour ces rencontre censée se dérouler le 22 et 25 septembre au stade Lat Diop, le sélectionneur a convoqué les lionnes suivantes:



Gardiennes:

Adji Ndiaye: (Dakar Sacré-Coeur)

Khady Faye (US Parcelles Assainies)

Khady Gueye (AJ Auxerre)



Défenseurs :

Mbayang Sow (olympique de Marseille)

Anta Dembélé (Dakar Sacré-Coeur)

Adama Sané (Dakar Sacré-Coeur)

Diarra Diouf (US Parcelles Assainies)

Wolimata Ndiaye (Dakar Sacré-Coeur)

Meto Camara (ESO Football)

Maty Cissokho (Dakar Sacré-Coeur)

Mareme Babou (FC Metz)

Fatimata Dramé (Koalack FC)



Milieux:

Safietou Sagna: (FC Metz)

Bineta Korkel Seck (Dakar Sacré-Coeur)

Marie V.N. Fatou Diop (RC Saint Denis)

Korka Fall (Dakar Sacré-Coeur)

Sadigatou diallo (US Parcelles Assainies)

Haby Baldé (Dakar Sacré-Coeur)

Jeanne C. Niang (Dakar Sacré-Coeur)

Aicha Fall (US Parcelles Assainies)



Attaquants:

Nguenar Sagna: (Bourges Foot 18)

Coumba S. Mbodji (US Parcelles Assainies)

Ndeye Awa Casset (Aigles)

Mama Diop (olympique de Marseille)

Hapsatou Malado Diallo (SD Eibar)

