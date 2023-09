SENEGAL-MONDE-DIPLOMATIE / A New York : Macky Sall va co-présider une table ronde sur le financement des ODD - adakar.com

SENEGAL-MONDE-DIPLOMATIE / A New York : Macky Sall va co-présider une table ronde sur le financement des ODD Publié le lundi 18 septembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Macky Sall à Saint-Pétersbourg

Dakar – Le président Macky Sall va co-présider à New-York une table ronde dédiée au dialogue des chefs d’Etat et de gouvernement sur la mobilisation des financements et des investissements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), a appris l’APS de source officielle.



Cette activité sera organisée en marge de la 78e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies prévue du 17 au 23 septembre à New York, qui abrite le siège de l’ONU, a indiqué la source.



Elle signale que Macky Sall doit également prendre part à des évènements en marge de la session et avoir des entretiens bilatéraux.



