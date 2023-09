UEMOA : la 3ème édition des concertations sur la paix dans les zones frontalières prévue le 19 septembre prochain à Ouagadougou - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie UEMOA : la 3ème édition des concertations sur la paix dans les zones frontalières prévue le 19 septembre prochain à Ouagadougou Publié le lundi 18 septembre 2023 | aDakar.com

© Présidence par DR

UEMOA : le taux de croissance du PIB estimé à 5,7% ( Président du conseil des ministres)

Ce lundi 05 décembre 2022, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, en présence du Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA s`est tenu le 23ème Sommet ordinaire des Chefs d`Etat et de Gouvernement de l`UEMOA Tweet

La 3ème édition des Concertations sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones frontalières de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) est prévue du 19 au 21 septembre prochain à Ouagadougou, la capitale du Burkina-Faso, rapporte une note d'information transmise vendredi à Abidjan.net.



Organisées par la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) de concert avec la mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL), ces assises ont pour thème : " Contribution du secteur privé à la construction et à la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement dans les zones transfrontalières''.



Selon la note, au cours de ces travaux, il s'agira d’approfondir la réflexion sur le rôle du secteur privé dans la sécurisation et le développement des zones frontalières et transfrontalières, et de faire des recommandations d’actions concrètes pour renforcer ce rôle.



Cette rencontre réunira notamment, les représentants des États membres de l’UEMOA, des élus locaux, des responsables d'organisations faîtières des espaces intégrés, des autorités religieuses et coutumières des zones frontalières, des associations de jeunes, de femmes ainsi que des partenaires techniques et financiers.



Ces concertations, rappelle-t-on, interviennent après celles de Sikasso (Mali) en 2019 et de Korhogo (Côte d'Ivoire) en 2021.



L.Barro