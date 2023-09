SENEGAL-SANTE / Goudomp : un groupe électrogène offert au district sanitaire - adakar.com

News Santé Article Santé SENEGAL-SANTE / Goudomp : un groupe électrogène offert au district sanitaire Publié le lundi 18 septembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Le directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques (SAPCO), Souleymane Ndiaye, a offert ce week-end un groupe électrogène de 50 kVA destiné à alimenter en électricité le district sanitaire de Goudomp (sud), a constaté l’APS.



‘’Ce groupe va permettre d’alimenter l’hôpital, entre autres appareils d’allègement de leurs travaux’’, a déclaré M. Ndiaye



Il a annoncé que d’’’autres actions’’ seront menées à travers le pays. ‘’Nous voulons être à la disposition de la population pour accompagner, soulager et aider les nécessiteux, pour essayer de réduire les souffrances des citoyens’’, a-t-il lancé.



Pour la réception du groupe électrogène, les populations ont organisé une fête à Goudomp pour remercier le donateur, à travers des chants et des danses, et magnifier l’’arrivée du groupe électrogène.



Le docteur Babacar Valentin Badji du district sanitaire de Goudomp s’est réjoui de l’arrivée de ce groupe. ‘’C’est un ouf de soulagement du personnel sanitaire mais aussi des populations de Goudomp et environs. L’hôpital souffrait énormément de manque d’électricité dû aux pannes répétitives de l’ancien groupe électrogène’’, a-t-il expliqué.



Il a promis que tout sera fait pour ‘’assurer [la] sécurité et [la] longévité’’ de l’appareil.



Baba Wilane, adjoint au préfet du département de Goudomp, a salué ce geste et a exhorté les acteurs de la santé à en faire bon usage au bénéfice de la communauté. ‘’Il faut dire que le groupe électrogène est venu vraiment à un moment opportun (…)’’, a-t-il loué.



Souleymane Ndiaye a rappelé que « dans le programme de la délégation sud de la SAPCO, un plan d’aménagement touristique et de construction de réceptifs hôteliers est prévu pour les régions de Sédhiou et Kolda’’.



Faisant d’une pierre deux coups, le DG de la SAPCO a remis 50 tonnes de riz et de l’huile aux populations de Goudomp.