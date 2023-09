En Tunisie, les opérations de lutte contre la migration illégale se multiplient - adakar.com

News Afrique Article Afrique En Tunisie, les opérations de lutte contre la migration illégale se multiplient Publié le lundi 18 septembre 2023 | RFI

Alors que les Européens s'inquiètent des arrivées de clandestins sur les côtes italiennes, la Tunisie a lancé au même moment une nouvelle opération de lutte contre la migration illégale, vendredi 15 septembre, dans la région de Sfax, dans le centre du pays.



Avec notre correspondante à Tunis, Amira Souilem



Hélicoptères, blindés, hommes armés de la tête aux pieds… Les Tunisiens mettent en scène les opérations et les relaient sur les réseaux sociaux. « On a pu mettre la main sur 88 personnes qui étaient recherchées dans la région de Sfax. On a aussi pu saisir dix embarcations en fer, mais aussi des voitures et des motos », se félicite Houssem Eddine Jebabli, porte-parole de la garde nationale tunisienne, au micro de la télévision nationale, embarquée dans l’opération.