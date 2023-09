Serigne Mbaye Thiam : « Il faut de nouveaux visages pour incarner le Parti socialiste » - adakar.com

À partir de 2024, il faut une solidarité intergénérationnelle au Parti socialiste qui a besoin de l’ensemble des tranches d’âge, de faire plus d’espace à de nouveaux visages. Il faut de la place à des jeunes pour qu’ils puissent incarner un nouveau visage et s’inscrire dans une trajectoire de reconquête du pouvoir. En politique, on ne vous fait pas de cadeaux. C’est à vous de faire le travail politique nécessaire partout au Sénégal pour compter. C’est à cette tâche que nous devons nous atteler", a déclaré Serigne Mbaye Thiam devant le "Jury du dimanche" sur iRadio. Le Parti socialiste n’aura pas un candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Le PS a pesé cette décision de présenter un candidat par rapport à la dynamique unitaire de Benno Bokk Yaakaar pour continuer à mettre en œuvre le Plan Sénégal émergent (PSE) qui a eu des résultats, selon Serigne Mbaye Thiam. "Ce qui fonde d’abord notre position, c’est la préservation de notre pays. Nous sommes dans un environnement d’incertitude, d’instabilité et d’insécurité avec ce qui se passe dans la sous-région. Nous devons avoir un environnement fort sur des bases sociologiques et politiques solides pour les porter. Nous allons avoir l’économie pétrolière et gazière l’année prochaine. Quand on est un pays producteur de gaz et de pétrole, on fait l’objet de convoitise pouvant alimenter des situations d’instabilité dans ce pays. Nous sommes une coalition qui a un bilan sous la direction du président Macky Sall. Dans ce sens, le (PS) doit avoir comme ligne directrice d’abord un pays stable, un pays qui est sur le chemin du développement", a dit le ministre de l’Eau et de l’Assainissement. Cependant, M. Thiam souligne que le Parti socialiste a besoin d’être consolidé. Il rappelle que l’ambition, en 2019, c’était de pouvoir repositionner le parti pendant ce mandat. "Pour plusieurs raisons, nous n’avons pas atteint cet objectif-là de repositionner le parti sur le jeu politique et d’être prêt pour porter une candidature. Il y a des facteurs qui vont relever de nos partenaires, notamment de l’APR et du prochain président de la République comme je le souhaite, qui sera issu de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Il y a des facteurs qui relèvent du Parti socialiste lui-même. D’abord, nous devons nous positionner, occuper plus le terrain politique et être plus présents au niveau du débat politique, de par les projets que nous portons, les déclarations que nous faisons, la réunion de nos instances, aussi bien au niveau national qu’au niveau local. C’est en cela que nous nous ferons respecter nous-mêmes, avant de demander à nos partenaires de faire plus d’espace à la participation du PS à l’exercice du pouvoir", dit-il.