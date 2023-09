SENEGAL-ECONOMIE / CDC : Cheikh Issa Sall veut privilégier un « management participatif » - adakar.com

SENEGAL-ECONOMIE / CDC : Cheikh Issa Sall veut privilégier un « management participatif » Publié le lundi 18 septembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Cheikh Issa Sall, DG de l'Adm

Cheikh Issa Sall, DG de l’Adm

Le nouveau directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Cheikh Issa Sall, a promis, dimanche à Mbour, de privilégier un ‘’management participatif’’ au sein de cet établissement à la tête de laquelle il a été nommé mercredi dernier.



‘’Avec une gestion inclusive et un management participatif, nous pouvons répondre aux attentes du président de la République et des populations’’, a-t-il dit au cours d’une visite chez les chefs religieux de la commune.



Cheikh Issa Sall, maire de la commune de Mbour, a été porté à la tête de la CDC mercredi dernier, en remplacement d’El Hadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao. Son limogeage est intervenu quelques heures après l’annonce de sa candidature à la présidentielle du 25 février prochain.



Cheikh Issa Sall a promis de continuer à positionner la CDC et booster l’économie du pays dans les secteurs stratégiques.



‘’Nous avons un parcours, une expérience et une expertise. Et nous allons faire valoir une démarche qui consiste à chercher les compétences partout où elles se trouvent et à les utiliser de manière efficace et efficiente pour atteindre les objectifs qui nous ont été assignés’’, a-t-il notamment déclaré.



Cheikh Issa Sall s’est dit en phase avec le choix du chef de l’Etat sur le Premier ministre Amadou Ba, comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à la prochaine présidentielle. Cette coalition ‘’est une machine électorale extraordinaire’’, a-t-il vanté.



Le nouveau directeur général de la CDC estime que si cette coalition avance dans l’unité, elle peut aspirer à gagner toutes les élections.



Il a salué la position du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) Abdoulaye Daouda Diallo, qui a renoncé à sa candidature pour soutenir celle du Premier ministre Amadou Ba.



Il a ainsi lancé un appel à l’ancien ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, et à son prédécesseur à la tête de la CDC, Mame Boye Diao, afin qu’ils reviennent sur leur position et rejoignent le candidat désigné par le président Macky Sall.