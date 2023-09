Père dealer, victime de viol suivi de grossesse, décès de son bébé : La terrible histoire de H.N (14 ans) - adakar.com

Triste histoire que celle de H.N ! Cette fillette de 14 ans a été violée à plusieurs reprises puis engrossée suite à l'emprisonnement de son père pour trafic de drogue selon des sources de Seneweb. Elle a finalement donné naissance à un bébé prématuré qui est décédé quelques jours plus tard.



Un malheur ne vient jamais seul, dit l'adage ! Et H.N ne dira pas le contraire. Cette fillette de 14 ans a été abusée sexuellement puis engrossée par B.D Sy alias D.Sy l'ami de son papa biologique.



Le mis en cause est un habitué du domicile familial de la victime. Il y venait souvent pour rendre visite à son ami A.Y.N ou pour fournir des poissons aux membres de la famille.



Le visiteur en a profité pour communiquer avec la fillette de son ami avant de prendre son numéro de téléphone.



Plus tard, la gendarmerie a arrêté le père de famille A.Y.N pour trafic de drogue, selon des sources de Seneweb. Déféré au parquet de Matam, le dealer a été placé sous mandat de dépôt.



Malgré l'absence du propriétaire du domicile, le maçon B.D Sy continuait de fréquenter les membres de sa famille en leur livrant parfois des poissons. Il en a profité pour inviter la fillette de son ami en détention.



Ne se doutant de rien, l'adolescente H.N s'est présentée sur les lieux du rendez-vous. Le maçon âgé de 27 ans aurait ensuite contraint la mineure à coucher avec lui.



D'après le récit de la victime, l'ami de son papa a entretenu des rapports sexuels avec elle à cinq reprises. Mais la fillette de 14 ans a fini par tomber enceinte.



L'affaire s'est ébruitée à Kanel lorsque sa mère a constaté une modification morphologique et physiologique de l'organisme de la petite H.N. Cette dernière a été tabassée dans un premier temps après avoir refusé de raconter la vérité à sa maman.



Mais la dame a été informée plus tard de la grossesse de sa fillette. Mise devant le fait accompli, H.N a fini par tout raconter.



L'ami de son papa s'était entre-temps réfugié en Mauritanie avant l'éclatement de cette affaire. Après un long séjour, le présumé violeur est revenu au bercail sans se soucier de rien parce que la famille de la victime n’avait pas porté plainte.



Malgré tout, la rumeur continuait de cristalliser les débats dans cette localité de la région de Matam. Suite à une dénonciation faite auprès du commandant de la Brigade territoriale de Kanel, les gendarmes ont procédé à l’arrestation du suspect.



Interrogé sur procès-verbal, le maçon incriminé a reconnu avoir couché à 5 reprises avec la fille de son ami en détention selon des sources de Seneweb.



Pourquoi la mère de la victime n’a pas porté plainte



La mère de la victime a confié aux enquêteurs qu'elle n'avait pas les moyens de traîner le mis en cause en justice parce que son mari est en prison et qu’elle peine à assurer la dépense quotidienne de sa famille.



Au terme de l'enquête, B.D Sy alias D.Sy a été déféré mardi dernier au tribunal de grande instance de Matam pour viol suivi de grossesse sur mineure de 14 ans. Ce célibataire âgé de 27 ans a rejoint son ami A.Y.N en prison.



Le décès du bébé prématuré de la fillette



Malheureusement, la fillette H.N a accouché d'un nouveau-né prématuré qui a rendu l'âme plus tard, selon des sources de Seneweb.