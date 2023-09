Choix Amadou Bâ comme seul et unique candidat de Benno Bokk Yaakar: la Ligue Démocratique (LD) marque son accord avec cette candidature, conformément aux décisions du Bureau Politique du 13 août 2023 (Résolution) - adakar.com

© aDakar.com par SB

Nicolas Ndiaye, Secrétaire général de la Ligue démocratique (LD)

Présidentielle 2024: Résolution générale du Secrétariat Permanent élargi aux Secrétaires généraux de fédération du samedi 16 septembre 2023



Le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique élargi aux 46 Secrétaires généraux des fédérations départementales du parti s’est réuni à Dakar, ce samedi 16 septembre 2023, sous la présidence du camarade Mapaté Bâ, Secrétaire national chargé du suivi du fonctionnement des structures du parti.



Le Secrétariat Permanent élargi a entamé ses travaux par l’observation d’une minute de silence et de prières à la mémoire des camarades disparus, des deux jeunes tués à Khossanto (Département Saraya) lors des manifestations violentes du lundi 11 septembre 2023, de Serigne Saliou Touré représentant du Khalife Général des Mourides à Thiès ainsi que des victimes du tremblement de terre au Maroc et des inondations survenues en Libye.



Au terme des fructueux échanges, le Secrétariat Permanent élargi s’est, tout d’abord, félicité de l’exhaustivité de la communication du camarade Nicolas Ndiaye, Secrétaire général du parti, axée sur la situation politique nationale.



Par la suite, et après en avoir délibéré, le Secrétariat Permanent élargi de la Ligue Démocratique s’est réjoui de la démarche inclusive ayant abouti, le samedi 09 septembre 2023, au choix du candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Appréciant le choix porté sur le Premier ministre Amadou Bâ, seul et unique candidat de Benno Bokk Yakaar, le Secrétariat Permanent élargi de la Ligue Démocratique marque son accord avec cette candidature, conformément aux décisions du Bureau Politique du 13 août 2023. Il lui adresse ses vives félicitations.



Examinant le contexte national toujours marqué par des menaces de toutes sortes, il l’exhorte à investir dans cette candidature ses qualités intrinsèques notamment une grande capacité d’écoute et d’ouverture envers tous les citoyens épris de paix et de justice en vue de créer un large rassemblement autour de la candidature de Benno Bokk Yakaar pour, d’une part, triompher, le 25 février 2024, et d’autre part, préserver la stabilité du pays, la République et ses valeurs.



D’ores et déjà, le Secrétariat Permanent élargi de la Ligue Démocratique appelle tous les démocrates à soutenir la candidature d’Amadou Bâ afin de barrer la route aux fossoyeurs de la République et de la démocratie.



En perspective d’une large mobilisation de nos concitoyens en faveur du candidat de la Coalition, il l’invite, tout en s’appuyant sur le bilan élogieux du Président Macky Sall, à proposer au peuple souverain une nouvelle offre politique capable de susciter plus d’espoirs pour les populations les plus défavorisées et les jeunes notamment.



Analysant les enjeux de la prochaine présidentielle et l’impératif d’une victoire sans équivoque, le Secrétariat Permanent élargi exhorte tous les responsables de la Coalition à associer l’ensemble des parties prenantes à toutes les initiatives pour mobiliser tout le potentiel militant et électoral de ladite Coalition.



C’est pourquoi, il appelle à la mise en place de structures inclusives de collecte des parrainages et de gestion de la pré-campagne ainsi que de la campagne électorale, partout sur le territoire national et dans la diaspora.



Dans ce sens, il demande aux militantes et aux militants du parti de s’impliquer pleinement dans toutes les activités de Benno Bokk Yakaar pour assurer une large victoire de notre candidat dès le 1er tour, le 25 février 2024.



Le Secrétariat Permanent élargi engage tous les secrétaires généraux départementaux à tout mettre en œuvre pour le déploiement optimal de toutes les structures du parti, à tous les niveaux.



Dakar le 16 septembre 2023

Le Secrétariat Permanent élargi



Ligue Démocratique Unité-Démocratie-Travail LD