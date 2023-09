Présidentielle 2024: le Bureau politique du Parti socialiste salue le "choix logique, cohérent et recevable" porté sur Amadou Bâ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2024: le Bureau politique du Parti socialiste salue le "choix logique, cohérent et recevable" porté sur Amadou Bâ Publié le dimanche 17 septembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

le Président Macky SALL a la cérémonie de remise de diplômes de l’Excellence Universitaire Africaine

Parrain de la promotion 2023, le Président Macky SALL a présidé, ce samedi, la cérémonie de remise de diplômes de l’Excellence Universitaire Africaine. Un choix qui s`appuie sur le parcours exceptionnel du Chef de l`Etat. Félicitant les lauréats, le Président Macky Sall les a exhortés à promouvoir l`éthique du travail et la responsabilité. Tweet

Déclaration sur le choix du candidat de la coalition Bennoo Bokk Yaakar



Le 09 septembre 2023, le Président Macky Sall, Président de la coalition Benno Bokk Yaakaar, a porté son choix sur Monsieur Amadou Bâ, comme candidat de la Majorité présidentielle, à l'élection du 25 février 2024. A cet égard, le Bureau politique du Parti socialiste, réuni en session élargie aux secrétaires généraux de coordination, le samedi 16 septembre 2023, a tenu à saluer ce choix, comme l'aboutissement d'une démarche concertée, au sein de la conférence des leaders de Bennoo Bokk Yaakaar.



Le choix porté sur Monsieur Amadou Bâ est donc logique, cohérent, recevable et vivement salué par le Bureau politique du Parti socialiste. Monsieur Amadou Bâ mérite, dans cadre, l'entière confiance de la coalition Bennoo Bokk Yaakar et des électeurs sénégalais, au regard de son parcours administratif exceptionnel, de ses atouts et compétences, mais aussi de l'espoir que suscite son leadership, sur le plan national et international.



Le Bureau politique engage tous les militants et sympathisants du parti socialiste, à rester solidaires, dans la dynamique de l'unité et de la cohésion, au sein du Parti et de la majorité présidentielle. Tel est le gage de la victoire éclatante de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, en 2024, avec le candidat Amadou Bâ, en vue de préserver le legs historique du Président Macky Sall, dans la paix, dans la stabilité et dans l'émergence du Sénégal.



Dans ce cadre, le Bureau politique du Parti socialiste exhorte tous les militants, les militantes et sympathisants à soutenir le candidat Amadou Bâ, pour une victoire éclatante, au soir du 25 février 2024.







Fait à Dakar le 16 septembre 2023

Le Bureau politique élargi au Secrétaires généraux de coordination