Les convois de migrants clandestins, en direction de l’Espagne ne s’estompent pas.



Deux pirogues avec plus d’une centaine de migrants, sont arrivés hier vendredi en Espagne. Les deux embarcations, provenaient du Sénégal. En effet, il s’agit de deux embarcations, qui ont quitté le Sénégal pour accoster aux îles canaries, révèle Helena Maleno Garzon, responsable de Caminando fronteras.



La première était chargée de 100 personnes et la seconde, qui a également quitté le Sénégal, a accosté à El Hiero. Elle transportait 43 personnes dont trois femmes et deux enfants.



Les chiffres de la compilation des données de l’ONG révèlent un nombre inquiétant de départs depuis le Sénégal. En effet, entre le 4 et le 14 septembre, c’est-à-dire en l’espace de 10 jours, 17 pirogues, parties du Sénégal, ont accosté en Espagne, rapporte Libération.



Ces embarcations transportaient 1712 passagers. Parmi eux, on comptait 25 femmes et 15 mineurs.