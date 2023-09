Au Sénégal, les autorités maintiennent leur interdiction de TikTok - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Au Sénégal, les autorités maintiennent leur interdiction de TikTok Publié le samedi 16 septembre 2023 | RFI

© Autre presse par DR

TikTok : pourquoi les créateurs noirs se sont mis en grève

Tweet

Le réseau social est suspendu depuis le 2 août. Les manifestations en marge de l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko avaient alors justifié cette décision des autorités. Mais le gouvernement ne compte pas lever cette suspension pour l’instant.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



La suspension devait être temporaire, mais elle commence à s’éterniser. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, affirme qu’elle restera en vigueur tant que TikTok ne fournira pas de garanties sur son auto-régulation.



Parmi les raisons avancées, le manque de mesures préventives pour protéger la vie privée et les mineurs et le manque de filtres pour garantir « la sécurité publique et les bonnes mœurs ». Selon le ministre, des contenus violents, tendancieux et terroristes circulent sur l’application. Il rappelle également que de nombreuses vidéos des émeutes de mars 2021 et juin 2023 avaient été partagées sur TikTok.