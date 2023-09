Entrée massive de Sénégalais aux États-Unis : LE RÊVE AMÉRICAIN - adakar.com

Entrée massive de Sénégalais aux États-Unis : LE RÊVE AMÉRICAIN

Les migrants sénégalais en situation irrégulière font partie des milliers de personnes lâchées dans les rues de Tucson, en Arizona, après que 2 mille d’entre elles ont traversé la frontière Usa-Mexique en 24 heures.



Il y a le drame des îles Canaries. Mais, le chemin du Nicaragua est pavé aussi d’incertitudes et de drames. Les migrants du Sénégal font partie des milliers de personnes lâchées dans les rues des villes frontalières américaines du Sud-ouest. Ces derniers temps, les centres de traitement fédéraux sont en surcapacité à cause de la multiplication des passagers irréguliers, qui paralysent le pays. Face à cette situation, nombre d’entre eux ont été abandonnés dans les rues, notamment à Tucson, ville située dans l’Etat d’Arizona. Ils sont originaires des pays africains comme la Mauritanie, le Ghana et le Soudan, et évidemment du Sénégal. Ils ont traversé la frontière américaine depuis le Mexique par vagues, ces deniers mois.



Cette année, les Douanes et les services de la Protection des frontières américaines ont vu affluer une vague de candidats à l’émigration de façon exponentielle. Cette année, près de 2 millions de personnes ont traversé la région -un chiffre qui n’inclut pas les arrivées constatées en août et septembre. Le comté de Cochise, en Arizona, est frappé par l’arrivée d’une vague de migrants transportés par des bus en provenance d’autres destinations, après qu’ils ont traversé la frontière.



Des migrants convoyés par bus à New-York, Chicago…



A San Diego, 20 mille migrants ont été arrêtés la semaine dernière, soit 5 mille de plus que les capacités d’accueil des établissements dédiés. Ils viennent du monde entier, et pas seulement des pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud comme le Venezuela et le Mexique. Des migrants venus de Chine et d’autres pays, comme on l’a dit ci-haut, du Sénégal, du Ghana, de la Mauritanie, entre autres…, et sont entrés via la frontière Sud poreuse. Débordés par cette situation, les gouverneurs des Etats du Sud, notamment du Texas et de la Floride, ont convoyé par bus les candidats à l’émigration vers les villes du Nord, comme New York, Chicago et Washington Dc. A New York, «nous recevons 10 mille migrants par mois. Maintenant, des gens du monde entier ont décidé de passer par la partie Sud de la frontière et d’entrer dans la ville de New York», assure le maire de New York. Adams affirme que cela va «détruire» la ville. Ces arrivées ont provoqué une crise du logement, poussant la municipalité à transformer des centaines d’hôtels et d’écoles en refuges pour migrants. Pour le maire, elle coûterait à New York 12 milliards de dollars au cours des trois prochaines années, et il espère une aide financière fédérale pour faire face à cette vague migratoire inédite. «Le maire Adams était fier de vanter son statut de ville sanctuaire jusqu’à ce que le Texas commence à transporter des migrants par bus vers New York pour soulager nos communautés frontalières envahies et débordées», a déclaré Andrew Mahaleris, attaché de presse du Gouverneur du Texas, dans un communiqué à Fox News. Aujourd’hui, ils sont obligés de se débrouiller seuls et affronter une chaleur intense alors qu’ils ont des ressources limitées. Au Sénégal, le rêve américain passe par le Nicaragua…, qui fait partie des destinations les plus «googloisées» depuis quelques mois. (Avec dailymail.co.uk)