Célébration du Maouloud : Des dispositions pour une parfaite organisation prises lors d’une réunion préparatoire - adakar.com

Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a présidé une réunion nationale de coordination et de préparation de la célébration du Gamou (Maouloud) de Tivaouane, célébrant la naissance du prophète de l’Islam.



La rencontre qui a mobilisé tous les services de l’État et des sociétés délivrant un service public s’est tenu au siège du ministère de l’Intérieur, à la place Washington



Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour était représenté à la réunion par le Président du comité d’organisation du Gamou, Serigne Moustapha Sy Al Amine, Serigne Habib Sy et Serigne Mansour Sy Djamil.



Outre les services techniques déconcentrés, la réunion de préparation de la célébration du Gamou de Tivaouane a enregistré la présence du Gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badara Mbengue, du Maire de Tivaouane, M. Demba Diop Sy et de plusieurs autorités administratives et religieuses.



Le gouverneur Alioune Badara Mbengue a informé qu’un hélicoptère médicalisé sera prépositionné à Pout de même qu’un camion médicalisé. A cela s’ajoutent 200 secouristes, des tentes en provenance de la Direction de la protection civile (Dpc), 65 ambulances dont cinq médicalisées, 2000 agents de santé



Par ailleurs, il est prévu au moins 61 postes médicaux avancés à raison de 200 tentes que la Croix-Rouge va mettre à la disposition du Comité d’organisation au service de Khalifa Ababacar Sy (Coskas), a assuré l’autorité administrative.



Le gouverneur Mbengue a annoncé la mise à disposition de 50 millions de FCfa pour l’achat de médicaments et une bonne dotation en moustiquaires imprégnées.



Il faut rappeler que cette réunion préparatoire a été précédée d’un Comité régional de développement (Crd), tenu à Thiès, le 16 août dernier’’.



La célébration du Gamou de Tivaouane est prévue dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023. La célébration du Maouloud sera précédée de l’ouverture du "Bourd" qui va rythmer pendant une dizaine de jours avant le Gamou la vie de la cité religieuse de Tivaouane.



Makhtar C.