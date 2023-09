SENEGAL-SOCIETE / Gamou de Tivaouane : les assurances du ministre de l’Intérieur au Comité d’organisation - adakar.com

SENEGAL-SOCIETE / Gamou de Tivaouane : les assurances du ministre de l'Intérieur au Comité d'organisation Publié le vendredi 15 septembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar – Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, a rassuré le Comité d’organisation au service de Khalifa Ababacar Sy (Coskas) de la tenue ‘’avec succès’’ de la 123e édition du gamou de Tivaouane, rapporte le quotidien Le Soleil.



Antoine Félix Diome a donné ces assurances, jeudi, lors de la réunion nationale consacrée aux préparatifs du gamou, l’évènement religieux célébrant l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed (PSL).



La délégation de Tivaouane a été dirigée par Serigne Mansour Sy Djamil et Serigne Habib Sy Mansour, selon le journal.



Dans son édition de vendredi, Le Soleil rapporte que le gouverneur de Thiès est revenu sur ‘’l’ensemble des engagements pris par les services de l’Etat concernés par l’organisation du gamou lors du dernier Comité régional de développement (Crd), tenu à Thiés, le 16 août dernier’’.



Alioune Badara Mbengue a rappelé que dans le secteur de la santé, ‘’il est prévu au moins 61 postes médicaux avancés à raison de 200 tentes que la Croix-Rouge va mettre à la disposition du Comité d’organisation au service de Khalifa Ababacar Sy (Coskas)’’.



Il a annoncé également ‘’la mise à disposition de 50 millions de FCfa pour l’achat de médicaments et une bonne dotation en moustiquaires imprégnées’’, rapporte le quotidien.



Selon Le Soleil toujours, le gouverneur a informé qu’un hélicoptère médicalisé sera prépositionné à Pout de même qu’un camion médicalisé. A cela s’ajoutent 200 secouristes, des tentes en provenance de la Direction de la protection civile (Dpc), 65 ambulances dont cinq médicalisées, 2000 agents de santé (médecins généralistes, infirmiers et sages- femmes).



La publication signale qu’il est aussi prévu des opérations de désinsectisation, de saupoudrage, avec 200 éléments du service de l’hygiène mis à la disposition du Coskas avant le Gamou.



Le gouverneur a rappelé que le comité d’organisation avait demandé aux services de l’Etat 75 camions de vidange, 100 toilettes mobiles, 25 camions à l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas).



Au sujet de la salubrité, des bacs à ordures et des groupes électrogènes seront disponibles en grand nombre, selon le journal, relevant que ‘’l’implication de la Sen ‘Eau avec la mise à disposition de citernes au niveau des grandes cuisines et des bâches à eau a été aussi sollicitée’’.



Le Soleil rapporte également que le gouverneur Alioune Badara Mbengue ‘’a rappelé l’urgence de sécuriser les travaux de la grande mosquée de Tivaouane en phase de finition car, dit-il, certains fidèles, curieux, essayeront de voir l’état d’avancement alors que cela peut causer des dégâts’’.



