Interdiction de manifester : Le rassemblement du F24 à Dakar ne se tiendra pas à la Place de l'Obélisque ce vendredi Publié le vendredi 15 septembre 2023 | aDakar.com

Mor Talla Tine, Préfet de Dakar

Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a de nouveau interdit le rassemblement prévu par le F24 (Mouvement Y EN A MARRE) ce vendredi 15 septembre à la Place de l'Obélisque. Après avoir refusé la première demande de rassemblement le 8 septembre 2023, le préfet a réitéré son veto pour des raisons de trouble à l'ordre public.



Malgré une nouvelle demande de manifestation déposée par Samba LOUM, Latyr NDOYE et Papa Diallo SYLLA, le préfet a pris un arrêté interdisant le rassemblement prévu de 15 heures à 19 heures à la Place de la Nation. Les motifs avancés par l'autorité préfectorale sont les risques potentiels de perturbations de l'ordre public et d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



