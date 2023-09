Football: Un choc entre lions prévue en octobre prochain - adakar.com

Les lions de la Teranga du Sénégal et les lions indomptables du Cameroun s'affronteront, le Lundi 16 octobre 2023, dans le cadre d'un match amical international en France , a-t-on appris de la fédération sénégalaise de football.



Cette rencontre entre les deux derniers champions d'Afrique, se jouera précisément au stade Ballaert-Delélis à Lens à 20h30 heure locale. Ce match sera aussi l'occasion pour le technicien sénégalais Aliou cissé d'évaluer à nouveau son effectif, régler les derniers paramètres ainsi que reprendre confiance après la défaite concédée à domicile, face à l'Algérie le week-end écoulé au stade Abdoulaye Wade.



Rappelons que, le Sénégal et le Cameroun se sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) prévue en Côte d'Ivoire.



