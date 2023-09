Eiffage décroche un contrat de 192 millions d’euros pour renforcer le réseau électrique de Dakar - adakar.com

Eiffage décroche un contrat de 192 millions d’euros pour renforcer le réseau électrique de Dakar

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions et Enshore Subsea, entreprise britannique spécialisée dans l'installation de câbles, ont procédé à la signature d'un contrat pour la conception, la fabrication et l'installation de câbles électriques sous-marins à Dakar, capitale du Sénégal, pour un montant global de 192 millions d'euros, soit 126 milliards FCFA.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme ‘'Sénégal Power Compact'', visant à répondre à une demande d'amélioration du réseau haute tension de Dakar et de ses alentours, avec pour objectif de générer une croissance économique inclusive et une réduction de la pauvreté dans le pays, indique un communiqué publié ce 14 septembre.

Le programme Sénégal Power Compact est en effet, le deuxième programme dont bénéficie le gouvernement sénégalais de la part du MCC, Millennium challenge corporation, agence américaine indépendante d'aide au développement.