Chaises musicales : Cheikh Issa Sall à la Cdc, Lat Diop quitte la Lonase Publié le vendredi 15 septembre 2023

Lat Diop

Macky Sall n’a pas attendu longtemps pour trouver un remplaçant à Mame Boye Diao, à la tête de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc). Le chef de l’Etat a nommé hier, en Conseil des ministres, Cheikh Issa Sall, précédemment Directeur général de l’Agence de développement municipal (Adm), Directeur général de la Cdc. Magistrat de formation, Cheikh Issa Sall est, par ailleurs, maire de Mbour.

Cette décision présidentielle intervient au lendemain du limogeage du maire de Kolda. Cette disgrâce résulte du fait que M. Diao se soit démarqué de la candidature de Amadou Ba, choisi par Bby pour la Présidentielle de 2024. Membre de l’Apr, Mame Boye Diao a pris l’option de se présenter à cette élection. Ce dernier l’a fait savoir mardi, juste avant son limogeage de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) par décret. Outre cette décision, Macky Sall a nommé Abdourahmane Baldé, juriste-fiscaliste, Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), en remplacement de Lat Diop, appelé à d’autres fonctions. Auparavant, le chef de l’Etat a informé le Conseil de sa participation du 17 au 23 septembre 2023 à New York, à la 78e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies, et à des rencontres en marge de l’Assemblée.