La chute d’une dalle d’un bâtiment R+2 à Golf a provoqué la mort d’une personne. Ce nouveau drame relance le débat sur la sécurité des habitations.



Il est presque 22h : après près de 4h d’intenses efforts, les sapeurs-pompiers sortent des décombres le premier corps. Les cris de détresse des voisins, de la famille emplissent l’atmosphère. Hier vers 18h, un bâtiment R+2 s’est effondré à la Cité des Douanes, située en face de la Vdn 3, dans la commune de Golf-Sud. Pour les riverains, il y a eu plusieurs alertes, mais à chaque fois, les gens ont préféré rafistoler pour essayer de masquer les fissures. Cette fois-ci, cela a fini en tragédie. C’est un bâtiment vieillot, et il n’en reste plus que quelques murs debout et des tas de gravats. Evidemment, la situation aurait pu être plus grave. Au moment de la chute des dalles, le bâtiment était quasiment vide : les occupants n’étaient pas encore rentrés du travail, selon les témoignages recueillis sur place. La victime était seule avec son fils, quelques minutes avant l’effondrement. A peine que son petit soit sorti de la maison, le drame s’est produit. Il a appelé au secours le voisinage et les jeunes en partance pour la plage Malibu, qui ont commencé le déblaiement pour sortir Mme C. Kane des décombres. Finalement, ce sera son corps qui a été acheminé à la morgue de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye.

La police a ouvert évidemment une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident. Cela commence à devenir une série noire. A Zac Mbao, un bâtiment en réfection s’est effondré, coinçant des ouvriers dedans. Après des heures d’intenses recherches, 5 corps sans vie et 8 blessés ont été extirpés des décombres par les sapeurs-pompiers. Il y a quelques jours aussi, un autre bâtiment a connu une situation similaire sur la Vdn, à Ouakam… Ces effondrements relancent le débat sur le respect des normes de construction, la vétusté des bâtiments…