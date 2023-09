22e session des Assises Economiques du MEDS - adakar.com

le King Fahd Palace a accueilli la 22eme session des Assises Economiques Annuelles du Meds.

Rencontre présidée par le ministre d’Etat Cheikh Kante au nom du président de la République et du Premier Ministre. Avec la participation de l’ancien premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dione et d’autres grandes personnalités entre autres les économistes Abdourahmane Diouf, Khadim Bamba Diagne, Souleymane Astou Diagne, Al Ousseynou Kane DG du BOS, Ousmane Sy Ndiaye, Abdoulaye Ly du CIS, l’économiste Malick Sane, le DG de la Senelec Pape Biteye et autres experts…

A l’unanimité, l’ensemble des participants ont salué la constance, la persévérance et l’esprit d’initiative du Président du Meds Mbagnick Diop.

Le Meds donne RV en 2024 pour la 23ème session de ses Assises Economiques.