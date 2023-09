Gouvernement: Remaniement ministériel annoncé au Sénégal avant l’Assemblée générale de l’ONU - adakar.com

Le Président sénégalais, Macky Sall, a déclaré lors du Conseil des ministres du mercredi 13 septembre 2023 que le remaniement ministériel au Sénégal aura lieu avant son départ pour l'Assemblée générale des Nations unies qui se déroulera du 17 au 23 septembre à New York, rapporte SeneWeb.

Ladite opération devrait intervenir au plus tard samedi prochain, à condition que l'agenda du Président ne soit pas perturbé par un imprévu.



Ce remaniement ministériel intervient après la désignation d'Amadou Ba comme candidat de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à l'élection présidentielle à venir. Il permettra également de nommer des ministres aux portefeuilles des Sports, de l'Élevage et de l'Agriculture, qui sont actuellement sous l'intérim du Premier ministre depuis les démissions de leurs précédents titulaires.



Le sort du Premier ministre lui-même est également en jeu. Certains estiment qu'Amadou Ba devrait quitter son poste pour se consacrer exclusivement à sa candidature présidentielle, tandis que d'autres soutiennent qu'il devrait rester en poste pour maintenir la dynamique gouvernementale jusqu'à la fin du mandat de Macky Sall et continuer à occuper une position de premier plan lors des prochains Conseils des ministres délocalisés.



