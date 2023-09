Effondrement: Un bâtiment s’éboule et fait une victime à Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Effondrement: Un bâtiment s’éboule et fait une victime à Dakar Publié le jeudi 14 septembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com

Zac Mbao: l`effondrement d`un immeuble fait 5 morts et 8 blessés (Sapeurs Pompiers)

L`immeuble qui s`est effondré à la cité Sipres de Zac Mbao Tweet

Un bâtiment de trois étages (R+2) s'est effondré dans la Cité des Douanes, en face de la Vdn 3, dans la commune de Golf-Sud à Dakar, hier mercredi 13 septembre 2023, entraînant la mort d'un occupant, rapporte "Le Quotidien".



Malgré son état de réfraction, la structure vieillissante inquiétait plus les voisins et ses occupants qui, pour la plupart, ont eu la chance d'être absents de chez eux lors de son effondrement.

Selon le voisinage, la victime était seule avec son fils peu de temps avant l'accident. Le jeune garçon a réussi à sortir de la maison juste avant l'effondrement.

Les secours, notamment les sapeurs-pompiers, ont travaillé pendant près de 4 heures pour extraire le corps de la victime des décombres.



Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Cet incident s'ajoute à une série noire d'effondrements de bâtiments à Dakar, soulevant des questions sur le respect des normes de construction et la vétusté des bâtiments dans la ville.



Pour rappel, la ville de Dakar et certaines localités du pays ont enregistré plusieurs éboulements de bâtiments avec des pertes en vie humaine, dont le plus récent en date du 23 août, à la Cité Sipres Zac Mbao a causé le décès de 05 personnes. Cette énième tragédie devrait interpeller les autorités compétentes à mener des inspections rigoureuses afin de garantir le bien-être des populations.



HB