La suspension de TikTok au Sénégal persiste, la levée reste incertaine Publié le jeudi 14 septembre 2023

Un mois après la suspension de l'application TikTok au Sénégal, les utilisateurs continuent de faire face à des restrictions d'accès, et la date de la levée de cette suspension demeure inconnue. La décision initiale de suspendre TikTok avait été prise en août 2023 par le ministre de la Communication et des Télécommunications, Moussa Bocar Thiam, en raison de préoccupations concernant la sécurité des utilisateurs, en particulier des mineurs.



Le ministre avait critiqué TikTok pour ses algorithmes spécifiques qu'il considérait comme insuffisamment réglementés pour protéger la vie privée et la sécurité publique des utilisateurs sénégalais. Selon lui, TikTok ne disposait pas de mécanismes de régulation, de contrôle ou de sanctions adéquats. Il avait également cité des incidents où la plateforme aurait permis la diffusion de contenus tendancieux, violents et terroristes sans contrôle.



Bien que la suspension ne soit pas définitive, le ministre avait indiqué que TikTok devrait fournir des garanties quant à son autorégulation avant que la plateforme ne soit rétablie. Des discussions sont actuellement en cours pour élaborer une charte et un cadre permettant le retour de TikTok au Sénégal. En attendant, de nombreux utilisateurs sénégalais ont recours à des VPN pour contourner les restrictions et accéder à l'application.