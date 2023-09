Libye: ce que les images disent du déroulé de la catastrophe à Derna - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Libye: ce que les images disent du déroulé de la catastrophe à Derna Publié le jeudi 14 septembre 2023 | RFI

Tweet

Trois jours après les inondations qui ont dévasté l’est de la Libye, les premières images satellites de la zone commencent à être rendues publiques. Leur analyse, conjuguée à celle des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, permet de comprendre comment une vague a déferlé sur Derna, une ville martyre devenue le symbole des destructions liées au passage de la tempête Daniel.



Dès le 10 septembre 2023, sur le site spécialisé Zoom Earth, on peut observer la tempête Daniel s’enrouler autour du sud de la péninsule du Péloponnèse, en Grèce. Elle balaye aussi le sud de l’Italie, la Sicile, avant de traverser la Méditerranée. La tempête descend ensuite vers le golfe de Syrte en Libye, prend de la puissance en mer et touche les côtes libyennes dans la nuit du 9 au 10 septembre 2023, produisant de violentes précipitations orageuses. Des pluies torrentielles ont ainsi balayé l’est du pays, plus particulièrement la région d’Al Jabal Al Akhdar, d’Al Marj dans les terres, à la ville côtière de Derna.