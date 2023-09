Nomination: un nouveau directeur général s’installe à la Caisse des dépôts et consignations - adakar.com

Nomination: un nouveau directeur général s'installe à la Caisse des dépôts et consignations
Publié le jeudi 14 septembre 2023

Le magistrat Cheikh Issa Sall a été nommé ce mercredi 13 septembre 2023, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du Sénégal, en remplacement d'El Hadji Mamadou Diao. Cette nomination a été annoncée par le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana.



Auparavant, Cheikh Issa Sall occupait le poste de maire de la ville de Mbour, dans l'ouest du pays. Il était également directeur général de l’Agence de développement municipal avant sa nomination à la tête de la CDC.



Le décret mettant fin aux fonctions d'El Hadji Mamadou Diao, précédent directeur général de la CDC, a été signé par le Président Macky Sall le 12 septembre. M. Diao avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024 le même jour.



La Caisse des dépôts et consignations est un établissement public à statut spécial créé en 2006 dans le cadre de la politique générale de développement économique de l’État sénégalais. Elle joue un rôle clé dans le financement de projets d'investissement et est dotée d'une autonomie financière.



