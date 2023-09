Industrialisation: la nouvelle usine de fabrication de meubles au Sénégal inaugurée - adakar.com

Industrialisation: la nouvelle usine de fabrication de meubles au Sénégal inaugurée Publié le jeudi 14 septembre 2023 | aDakar.com

Une nouvelle usine de fabrication de meubles, "Biga Home", a été inaugurée au cœur de Diamniadio, au Sénégal, le mardi 12 septembre, en présence du président de la République, Macky Sall, a-t-on appris d'une note de la présidence sénégalaise.



Cette usine occupe une superficie de 8 000 mètres carrés et est située à proximité du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs, à Diamniadio.

L'investissement total dans cette nouvelle usine s'élève à 65 millions d'euros, soit 42,6 milliards de francs CFA, avec un investissement direct de plus de 7 milliards de francs CFA. L'usine a pour objectif de produire annuellement 200 000 unités de meubles et de créer plus de 500 emplois directs.



L'initiative est le résultat d'un partenariat avec le groupe turc Doğanlar Furniture, qui renforce la coopération économique entre le Sénégal et la Turquie. Le président Macky Sall a encouragé le secteur privé des deux pays à suivre cette tendance de coopération.



L'usine "Biga Home" vise également à stimuler la production locale de meubles au Sénégal, contribuant ainsi à l'attractivité de l'économie sénégalaise pour les investissements étrangers. Le président Sall a exprimé son espoir que cette usine soit le catalyseur du développement de centres d'usinage du Projet mobilier national, permettant aux entreprises nationales de produire des meubles conformes aux normes et de développer la sous-traitance avec les artisans locaux.



