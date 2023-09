Rentrée scolaire et universitaire 2023-2024: Macky Sall insiste sur l’excellence et la performance dans le système éducatif - adakar.com

À l'occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024, le Président Macky. Sall a souligné ce mercredi 13 septembre 2023, lors du conseil des ministres, l'importance de la culture de la performance dans le système éducatif national, affirmant que cela doit rester une priorité de l'action gouvernementale.



Le Chef de l'État a demandé au gouvernement de donner la priorité à l'éducation et à la formation dans le Programme d'Actions Prioritaires (PAP 3) en cours de formulation. Il a également rappelé les efforts significatifs déployés par l'État depuis 2012, notamment le recrutement d'enseignants et l'amélioration de leurs rémunérations, ainsi que l'expansion du réseau scolaire et universitaire avec la construction d'infrastructures modernes dans toutes les régions.



En outre, Macky Sall a demandé au Premier Ministre de coordonner la publication d'un bilan consolidé de l'action de l'État dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche avant la rentrée scolaire et universitaire. Ces secteurs contribuent à la création d'un capital humain de qualité.



Le Chef de l'État a souligné la nécessité de réguler les formations et leurs coûts dans les établissements scolaires et universitaires publics et privés. Il a également appelé à la mise à jour des programmes de formation pour les aligner sur les priorités de l'État, les besoins des entreprises, l'essor du numérique, et l'économie soutenue par l'exploitation des ressources pétrolières et gazières.



Enfin, le Président a rappelé aux ministres de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ainsi qu'au Ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, l'importance de préparer les prochaines rentrées scolaire et universitaire pour renforcer le système éducatif et de recherche du pays au niveau international, en vue de soutenir l'employabilité des jeunes et la transformation structurelle de l'économie conformément au Plan Sénégal Émergent (PSE).



HB