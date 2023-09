Au Sénégal, impossible « unité » autour d’Amadou Ba avant la présidentielle de 2024 - adakar.com

News Politique Article Politique Au Sénégal, impossible « unité » autour d’Amadou Ba avant la présidentielle de 2024 Publié le jeudi 14 septembre 2023 | Agence de Presse Africaine

Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA titrent principalement sur la difficulté pour Macky Sall de trouver le consensus autour du candidat qu’il a désigné pour la coalition au pouvoir à l’élection présidentielle de février 2024 alors que l’équipe nationale de football d’Algérie, en véritable bête noire des Lions, a battu encore le Sénégal en match amical joué mardi soir à Dakar.



Walf Quotidien note que Macky Sall est « en perte d’autorité » après les « candidatures parallèles » enregistrées à Benno Bokk Yakaar (BBY, unis pour un même espoir) alors que le chef de l’Etat a désigné son Premier ministre, Amadou Ba, comme le candidat de la coalition au pouvoir à la prochaine présidentielle. « À six mois de la fin de son mandat, le président Macky Sall perd le contrôle de ses hommes. La fin de son pouvoir de nomination, de promotion et de sanction y est pour quelque chose. Ses hommes n’attendent plus grand-chose de lui », estime le journal.



L’Observateur pose la question sous un autre angle, se demandant si les candidatures plurielles au sein de BBY sont une « dissidence ou (une) ruse politique ». Analysant « les avantages et inconvénients d’un pari risqué », des experts indiquent que « cette dispersion de voix sera maîtrisée » là où d’autres croient savoir que « ça pourrait être une cuisante défaite pour la majorité de vouloir jouer à l’éclatement des voix ».



Ainsi « face à la nouvelle offre politique », le journal « décrypte la carte Mame Boye Diao », le directeur de la Caisse de dépôts et consignations (CDC) démis de ses fonctions après avoir déclaré hier sa candidature à la prochaine élection présidentielle.



Enseignant de sciences politiques à l’Université Gaston-Berger (UGB) de Saint-Louis (nord), Moussa Diaw « demeure convaincu que le maire de Kolda (sud) est de mèche avec le président de la République, Macky Sall. Qu’il travaille pour son mentor. Quand on l’écoute bien, souligne M. Diaw, il fait les éloges du président de la République. Il compte sur le soutien du chef de l’Etat. +C’est une stratégie qui est développée, c’est-à-dire avoir deux fers au feu pour éviter toute surprise par rapport au candidat officiel de BBY+ », explique le chercheur.



Sud Quotidien fait remarquer que « Mame Boye franchit la ligne rouge » en déclarant sa candidature pour février 2024. « Comme en 2022 lors des élections locales, le désormais ex-directeur de la CDC, Mame Boye Diao, se démarque du choix du président de la République, Macky Sall. Il a effectué hier, mardi 12 septembre, sa déclaration de candidature à l’élection présidentielle de 2024. Le maire de Kolda, qui dit vouloir réunifier un pays fracturé par les crises, donne rendez-vous à ses militants le 30 septembre prochain pour un meeting d’investiture », souligne le journal.



A propos de cette candidature, Walf Quotidien rapporte que « Mame Boye Diao dessine un +Sénégal nouveau+ » et se retrouve « limogé de la CDC et interdit d’accès au stade le même jour » à l’occasion du match amical de football Sénégal – Algérie perdu (0-1) mardi soir par les Lions au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.



Le journal semble se désoler du fait que le sélectionneur Aliou « Cissé n’y arrive toujours pas devant Djamel Belmadi », son homologue algérien qui l’a battu à quatre reprises mettant fin à la « série de 11 ans sans défaite à domicile ». Le Quotidien se résigne de son côté et indique que « les Lions sont terrassés par le signe algérien ».



Belmadi estime que « cette victoire compte pour l’Algérie, mais c’est anecdotique ». Aliou Cissé y voit un enseignement, faisant observer que cette défaite « est une alerte pour nous » à quelques mois de la Coupe d’Afrique des nations (Can) en Côte d’Ivoire où le Sénégal doit se rendre début 2024 pour défendre son titre acquis pour la première fois de son histoire au Cameroun.



En véritable bête noire des Lions, l’Algérie a infligé au Sénégal sa « première défaite depuis 2012 », souligne Stades qui déplore une « défense surprise » et une « attaque inefficace » de l’équipe entraînée par Aliou Cissé, « toujours sans solution face à Belmadi ». En outre, le sélectionneur sénégalais retient que « dans l’ensemble, le contenu est parfait » alors que son homologue algérien indique qu’il « aimerait retrouver Cissé en finale de la Can ».



ODL/ac/APA