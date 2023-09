Dakar, hôte de sommités médicales africaines et du monde - adakar.com

En prélude à la 6ème Edition du Forum Galien Afrique et la 3ème Edition du Prix Galien Afrique, l’Association Galien Africa a organisé une conférence de presse en présence du Professeur Awa Marie Coll Seck, Présidente de l’Association Galien Africa. Occasion pour présenter les différents contours du dit forum



L’Association Galien Africa a organisé une conférence de presse en prélude à la 6ème Edition du Forum Galien Afrique et de la 3ème Edition du Prix Galien Afrique, Ce forum Galien va se dérouler en Afrique, en terre sénégalaise du 03 au 07 Octobre 2023, et Dakar sera la capitale africaine de la santé, de l’innovation et du leadership des femmes et des jeunes.



Mme la Ministre d’Etat, Professeur Awa Marie Coll Seck, Présidente de l’Association Galien Africa revient sur l’objet de cette rencontre : « nous sommes réunis aujourd’hui en conférence de presse pour parler de la 6ème Edition du Forum Galien Afrique qui est un forum scientifique, une plateforme d’échange entre Africains pour les Africains et pour l’Afrique. Nous sommes ouverts à toutes les personnes, à tous les experts qui ont une expérience en Afrique, qui comprennent notre contexte et qui peuvent nous aider à aller de l’avant. Il y’a également en plus de ce forum un prix : le prix Galien Afrique. La thématique que nous avons choisie cette année, puisque chaque année il y’a une thématique, ce sont les maladies non-transmissibles. Aujourd’hui, en Afrique, il y’a une épidémie silencieuse, rampante c’est une épidémie des maladies non-transmissibles comme le diabète, l’hyper tension artérielle, les maladies cardiovasculaires en général, les Avc, les problèmes néphrologiques du rein, les problèmes d’addiction. Il y’a énormément de choses qui sont liés la plupart du temps, il faut le dire, à un comportement qui a été à l’origine de ces maladies ».



Et d’ajouter : « Nous avons un prix aussi, c’est la 3ème fois que l’on propose ce prix-là et tout cela est fait sous le patronage du Président de la République qui a vraiment accepté que ce Galien d’une manière générale, le forum ou le prix, se fasse au Sénégal et il nous a donné l’infime honneur de gérer ce forum et ce prix. Je suis là avec les collaborateurs qui sont tous spécialistes dans leurs domaines mais qui, aujourd’hui, interviennent au niveau du forum Galien soit comme partenaire, le ministère de la Santé, soit membre du comité scientifique international, soit membre de ce que l’on appelle chez nous la taskforce Galien puisque il y’a des personnes qui travaillent depuis plusieurs années pour que nous puissions faire un forum et un prix qui soit à l’honneur du Sénégal mais à l’honneur de l’Afrique ». En effet, le Prix Galien Afrique quant à lui consacre l’excellence et l’innovation. Il a pour but de primer les chercheurs, les institutions et industries pharmaceutiques du secteur public ou du secteur privé. Il récompense plusieurs catégories : le meilleur produit pharmaceutique ; le meilleur produit de tradi-thérapie ; le meilleur produit biotechnologique ; la meilleure technologie médicale ou solution digitale (dispositif médical, de diagnostic, e-santé, télémédecine, dossier patient, etc.). Et le Professeur Awa Marie Coll Seck de préciser : « Chaque prix est doté d’un montant de 20 millions de FCFA. Nous attendons près de 3000participants.Sousunformathybride, il s’agit de 500 personnes en présentiel et plus de 2000 en virtuel ».