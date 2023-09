Financement: La Banque islamique de développement alloue 238 millions de dollars au Sénégal pour améliorer les conditions sociétales - adakar.com

Financement: La Banque islamique de développement alloue 238 millions de dollars au Sénégal pour améliorer les conditions sociétales Publié le mercredi 13 septembre 2023

La Banque islamique de développement allouera un appui financier de 238 millions de dollars, soit plus de 135,66 milliards de francs CFA, au Sénégal pour financer des projets visant à améliorer les conditions de vie des populations et à favoriser la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).



Cette annonce a été faite à l'issue de son Conseil d’administration tenu le week-end dernier, via un communiqué.

Cet appui financier destiné à des fins sociétales permettra de financer à hauteur de 42,8 millions de dollars l'amélioration du secteur des transports au Sénégal, indique la note.



Par ailleurs, l'institution bancaire a approuvé un appui global financier de 605 millions de dollars destiné à sept (7) autres pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Soudan, la Mauritanie, le Togo, la Guinée, la Mozambique et le Nigéria pour répondre aux besoins fondamentaux de leurs populations.



