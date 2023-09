Immigration irrégulière : Khalifa Ababacar Sall sensibilise les jeunes de Louga - adakar.com

Publié le mercredi 13 septembre 2023

Immigration irrégulière : Khalifa Ababacar Sall sensibilise les jeunes de Louga

Le candidat à l'élection présidentielle de février 2024, Khalifa Ababacar Sall, a sensibilisé la jeunesse de Louga sortie massivement pour l'écouter sur la question de l'immigration irrégulière dans le cadre de sa tournée politique intitulée "Mottali Yeené", renseigne exclusif.net.



Khalifa Ababacar Sall a exprimé sa préoccupation face au nombre croissant d'embarcations de fortune quittant les rivages sénégalais, entraînant des risques mortels pour les jeunes. Il a déclaré : "Nous en sommes à plus de mille jeunes Sénégalais interceptés. Combien sont arrivés à destination ? Combien ont été engloutis par la mer ? C'est tragique ! Tous ces jeunes ont une ambition commune : réussir dans la vie. Ils ne sont pas suicidaires, ils sont simplement à la recherche d'un avenir meilleur."



Pour le candidat, cette situation est une "interpellation pour nous tous, surtout ceux qui aspirent à travailler pour ce pays." Khalifa Ababacar Sall a souligné l'importance de trouver des solutions aux problèmes des jeunes qui ont perdu tout espoir. Il a également rappelé les atouts de la région, tels que les terres arables, l'eau douce et plus de 8 heures de soleil par jour, qui, selon lui, offrent de nombreuses opportunités pour un avenir meilleur.



Khalifa Ababacar Sall a conclu en déclarant que, s'il est élu, il s'efforcera, avec l'aide de Dieu, de trouver des solutions pour dissuader les jeunes de prendre le risque de traverser la mer. Il a réaffirmé l'engagement de Taxawu Senegaal à construire un projet de société qui reflète les aspirations et les propositions des populations à la base, tout en remerciant les militants et les sympathisants venus en grand nombre pour échanger avec lui.



