Urgent : Mame Boye Diao limogé de la Caisse des Dépôts et Consignations - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Urgent : Mame Boye Diao limogé de la Caisse des Dépôts et Consignations Publié le mercredi 13 septembre 2023 | Senego

© Autre presse par DR

Urgent : Mame Boye Diao limogé de la Caisse des Dépôts et Consignations

Tweet

Mame Boye Diao n’est plus le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Il vient d’être limogé de son poste par le Chef de l’Etat, a-t-on appris.



Quelques minutes après l’annonce de sa candidature, Mame Boye Diao, qui désapprouve la désignation d’Amadou Bâ, est limogé de ses fonctions de Directeur général de la Caisse des Dépôts et des Consignations qu’il occupe depuis depuis février 2023.



Cette décision a été prise par le chef d’État, Macky Sall, par décret numéro 2023-1916 du 12 septembre 2023. « Par décret n° 2023- 1916 du 12 septembre 2023, le Président de la République a mis fin aux fonctions de Monsieur El Hadji Mamadou DIAO, Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)« , note le décret.

Commentaires