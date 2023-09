Sénégal: nouveau départ au sein de la coalition au pouvoir à l’approche de la présidentielle - adakar.com

Après la démission du ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, samedi, c’est au tour du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Mamadou Mame Boye Diao, de quitter son poste et la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar pour être candidat à la présidentielle de 2024.



Maire de la ville de Kolda, dans le sud du pays, et directeur de la Caisse des dépôts et consignations depuis février dernier, Mamadou Mame Boye Diao n’est pas un poids lourd du parti du président Macky Sall. Mais cette deuxième démission fissure un peu plus la coalition au pouvoir, estime un observateur de la vie politique sénégalaise, dans un contexte électoral où il faut avancer unis.



D’autant que l’hémorragie pourrait se poursuivre, car un autre candidat déçu, Abdoulaye Daouda Diallo, l’actuel président du Conseil économique, social et environnemental, ne s’est pas encore exprimé. Ce pilier du parti du président, Alliance pour la République, a été reçu par Macky Sall dès lundi ; il lui aurait proposé le poste de chef de gouvernement dans une équipe remaniée.