Les Lions de la Teranga du Sénégal se sont inclinés, ce mardi 12 septembre 2023, face aux Fennecs d'Algérie,1-0, au Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Malgré une belle prestation, Sadio Mané et ses coéquipiers se sont heurtés tout au long du match sur la défense algérienne et le portier, Anthony Mandrea.



Dans un stade Me Abdoulaye Wade plein, les joueurs d'Aliou Cissé avec une attaque emmenée par Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ismaela Sarr, n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu.



Tout le contraire des Algériens qui concrétisent l'une de leurs rares occasion. Sur un centre de Ryad Mahrez,Farez Chaibi trompe Édouard Mendy.On jouait 64e minute.



Les Lions ne parviendront pas à revenir à la marque malgré un support bruyant des dizaines de milliers de supporters.



C'est la deuxième défaite d'Aliou Cissé contre l'Algérie de Djamel Belmadi après la Coupe d'Afrique des Nations 2019, au Caire.



