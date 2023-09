Investissements de l’IFC au Sénégal : plus de 450 milliards de f cfa en 4 ans - adakar.com

SIFCA est un Groupe ivoirien spécialisé dans le domaine agro-industriel.

La Société financière internationale (IFC) a annoncé, lundi 11 septembre 2023, avoir investi 780 millions de dollars, soit plus de 450 milliards de f cfa, au Sénégal au cours des quatre dernières années, avec un chiffre record en 2022, où les investissements ont atteint plus de 350 millions de dollars, indique SIKA finances.



Par ordre de priorité, les secteurs du manufacturier, de l'agro-business et des services occupent la place la plus importante dans les investissements de l'IFC au Sénégal, avec plus de 432 millions de dollars. Le secteur des infrastructures a également reçu un investissement de 354 millions de dollars, tandis que le secteur bancaire a bénéficié d'un financement de plus de 201 millions de dollars.



Depuis 1966, cette branche de la Banque mondiale en charge du secteur privé a investi un montant total de 611 milliards 654 millions 800 francs CFA (près d'un milliard de dollars) dans 67 projets au Sénégal.



Nouma Dione, responsable de l'IFC au Sénégal et en Gambie, a déclaré : "Depuis 1966, nous avons investi dans 67 projets pour un montant total de près d'un milliard de dollars. Aujourd'hui, nous avons une volonté réelle d'accroître notre portefeuille d'investissement au Sénégal et dans la sous-région." Elle a également souligné que l'IFC avait contribué à hauteur de 30 % au renforcement de la capacité de production électrique du Sénégal, notamment grâce aux centrales solaires de la Cap des Biches, de HFO à Tobène, de Kahone et de Kael, permettant ainsi au pays d'acquérir une capacité de production de 60 mégawatts.



