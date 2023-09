Amadou Bâ comme candidat à la Présidentielle 2024: le RSD de Robert Sagna salue un “choix judicieux, qu’il convient de conforter par un vaste soutien“ - adakar.com

© aDakar.com par DR

Le président de la République a nommé Amadou Bâ, nouveau Premier ministre

Dakar, le 17 septembre 2022 - Le président Sall a nommé Amadou Bâ en qualité de nouveau Premier ministre chef du gouvernement. Tweet

Le Ministre d’Etat, Monsieur Robert Sagna, Secrétaire général du Rassemblement pour le Socialisme et la Démocratie (RSD), en séjour à l’étranger depuis le vendredi 8 septembre 2023 , a été informé par son représentant à la Conférence des Leaders de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar et de la Majorité présidentielle et par le Représentant du parti au Secrétariat Exécutif permanent de la coalition (le SEP ) de l’issue de la rencontre du samedi 9 septembre, rencontre au cours de laquelle le Président de la Coalition BBY et de la Majorité présidentielle a fait part aux parties prenantes présentes, du choix de M Amadou Ba , actuel Premier ministre du Sénégal, pour porter la candidature de la coalition BBY à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024.



Le Ministre d’Etat est d’avis qu’il s’agit d’un choix judicieux, qu’il convient de conforter par un vaste soutien dans toutes les étapes du processus électoral et par un vote massif le 25 février 2024.



Rappelant que les choix constituent toujours un exercice difficile, le Secrétaire général du RSD félicite le Président de la coalition ainsi que tous les membres de l’équipe qui l’ont aidé à conduire avec succès la mission qui lui a été assignée par les leaders de la coalition BBY et de la Majorité présidentielle.



Le Secrétaire général du RSD encourage les camarades de la coalition, dont la candidature n’a pas été retenue à rester positifs et à regrouper leurs forces autour du candidat unique de la coalition pour lui assurer un succès retentissant au soir du 25 février 2024.



Le RSD renouvelle son adhésion et son ancrage à la coalition BBY et à la Majorité présidentielle et engage tous ses militants et sympathisants à rester à la disposition du candidat et des équipes qu’il va incessamment constituer pour conduire sa campagne conformément aux dispositions arrêtées à la suite de la rencontre historique du 9 septembre 2023.



Dakar , le 11 septembre 2023



Pour le SG, le Représentant à la Conférence des Leaders de la coalition BBY et le Représentant au Secrétariat Exécutif Permanent