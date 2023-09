Présidentielle au Sénégal: un autre candidat se déclare dans la course de février 2024 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle au Sénégal: un autre candidat se déclare dans la course de février 2024 Publié le mardi 12 septembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Mame Boye Diao offre des repas aux candidats au bac et au personnel éducatif de Kolda

Tweet

Mame Boye Diao a officiellement déclaré sa candidature, ce mardi 12 septembre 2023, à l’élection présidentielle de 2024, au Sénégal, défiant ainsi le choix du président en exercice, Macky Sall, qui avait exprimé son soutien envers son Premier ministre, Amadou Bâ.



Lors d’une déclaration devant la presse ce mardi, le Directeur général de la Caisse des Dépôts et des Consignations depuis février 2023 a déclaré : "J’accepte solennellement votre invitation à me présenter au nom de la coalition pour un Sénégal nouveau, afin de porter le flambeau de la coalition pour un Sénégal nouveau."



Cette annonce crée une nouvelle dynamique politique dans le pays, alors que les Sénégalais attendent avec impatience les développements à venir dans la course à la présidence en 2024. La décision de Mame Boye Diao pourrait potentiellement entraîner des changements significatifs dans le paysage politique sénégalais.



HB