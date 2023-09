Khossanto: des ONG de défense des droits humains condamnent la répression de manifestants ayant causé 2 morts et demande une enquête indépendante et impartiale - adakar.com

Plusieurs organisations de la Société civile sénégalaise ont demandé, ce mardi 12 septembre 2023, l'ouverture d'une enquête après la répression violente des manifestants à Saraya, dans la région de Kédougou, dans le sud-est du Sénégal.



Dans la journée du lundi 11 septembre 2023, plusieurs manifestants ont protesté à Khossanto, dans le département de Saraya, contre la modification de l'arrêté préfectoral relatif au recrutement de la main d'œuvre locale dans le secteur minier.



Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont causé la mort de deux personnes et une douzaine de blessés, dont certaines graves ont été dénombrés.



Dans leur déclaration commune, Amnesty International Sénégal, la Rencontre Africaine des Droits de l'Homme (Raddho),la Ligue sénégalaise des droits humains,et Africa Jom Center condamnent la répression et demandent l'ouverture d'une enquête.



"Une manifestation a été violemment réprimée à Khossanto (Saraya, Kédougou) avec au moins deux morts et plusieurs blessés enregistrés. Amnesty International Sénégal, Raddho, Lsdh et Africa Jom Center condamnent la répression et demandent l’ouverture d’une enquête indépendante et impartiale", écrivent les ONG dans une déclaration.



De son côté, le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck qui avait alerté depuis plusieurs semaines sur les conséquences que pourraient avoir la modification de l'arrêté relatif au recrutement de la main d'œuvre locale, appelle à un départ du préfet du département de Saraya.



En cohérence avec les autres organisations de défense des droits humains, le coordinateur du Forum civil demande également l'ouverture d'une enquête.



