Soutien à Amadou BA ? « Je préfère quitter l’Apr et Bby », Abdoulaye Khouma

Abdoulaye Khouma

Abdoulaye Khouma, leader incontestable et incontournable de la mouvance présidentielle dans la grande région du Sine et du Saloum, explique ce refus de soutenir Amadou Ba pour la simple raison que son choix n’est pas le fruit d’une large consultation auprès des responsables à la base.



Il a aussi dénoncé la posture de Moustapha Niasse qui accepte avec Macky Sall ce qu’il avait refusé à Abdou Diouf en 1998 qui avait forcé la tenue d’un congrès sans débats à l’époque, ce qui avait d’ailleurs motivé sa séparation avec patron du PS.



En outre, Abdoulaye Khouma, comme c’est de lui qu’il s’agit, renseigne d’emblée qu’il va se hisser à contre toute volonté de vendre parti le parti APR à Amadou BA.



Il fait, savoir par ailleurs, qu’il ne soutiendra pas un candidat qui n’a jamais gagné son bureau lors d’une élection.



Enfin, le responsable de Kaolack annonce qu’il préfère quitter L’APR et le Bby plutôt que de soutenir Amadou BA.

