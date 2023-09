Amadou Bâ, candidat de Benno Bokk Yaakar: le Président de l’Assemblée nationale salue le choix de Macky Sall et s’engage à le soutenir pleinement - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Amadou Bâ, candidat de Benno Bokk Yaakar: le Président de l’Assemblée nationale salue le choix de Macky Sall et s’engage à le soutenir pleinement Publié le lundi 11 septembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Lancement de l`Initiative “Choose Africa“ à Dakar

Dakar, le 29 mars 2019 - L`initiative “Choose Africa“ a été lancée, ce vendredi, à Dakar. Il s`agit d`un programme de financement de 2,5 milliards d`euros destiné aux petites et moyennes entreprises et aux start-up africaines. Photo: Amadou Bâ, ministre de l`Économie, des Finances et du Plan du Sénégal Tweet

Je voudrais à la suite de la désignation du Premier Ministre Amadou BA à la Candidature de notre Coalition à l’élection présidentielle de février 2024, saluer le choix porté sur sa personne.



Conformément à la ligne que j'ai toujours défendue, tout au long du processus, devant les instances de notre parti et de la Coalition, je m’engage à le soutenir en vue d’une victoire entière au soir du 25 février 2024. En effet, c’est dans l’unité que résident notre force et le secret de l’efficacité de Benno Bokk Yakaar.



Plus que jamais, la cohésion et l’unité sont des valeurs essentielles à la préservation de la dynamique victorieuse de la Coalition Benno Bokk Yakaar qui a vu le jour depuis 2012. Nous avons tous une responsabilité à assumer en tant que leaders et responsables politiques. Pour ma part, conformément aux orientations du Président Macky SALL, je m’inscris totalement dans cette démarche unitaire ».



Amadou Mame Diop,

Président de l'Assemblée nationale