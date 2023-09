Présidentielle au Sénégal: un coup d’accélérateur dans la pré-campagne - adakar.com

Présidentielle au Sénégal: un coup d'accélérateur dans la pré-campagne Publié le lundi 11 septembre 2023

© Autre presse par DR

Présidentielle au Sénégal: un coup d`accélérateur dans la pré-campagne

Au Sénégal, c’est un coup d’accélérateur des partis politiques à moins de trois semaines du lancement des parrainages en vue de la présidentielle de février 2024. L’opposant Khalifa Sall a commencé ce dimanche 10 septembre une tournée de précampagne et le camp présidentiel a enfin désigné samedi 9 septembre son candidat, le Premier ministre, Amadou Ba, pour tenter de succéder à Macky Sall.



Le camp de l’opposant Khalifa Ababacar Sall se met en ordre de bataille. Dimanche matin, l’ancien maire de Dakar a commencé sa tournée dans le département de Louga, tandis que sa plateforme en ligne pour l’élection présidentielle de 2024 a été officiellement lancée, marquant le début d’une période de campagne pré-électorale.



Et l’enjeu est grand pour l’homme de 67 ans qui avait été écarté de l’élection présidentielle de 2019 alors qu’il avait été condamné à cinq ans de prison ferme un an plus tôt pour détournements de fonds publics.



Depuis, il a été gracié et son parti a gagné des mairies ou des sièges de députés grâce à la dynamique de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, lors des élections locales de janvier 2022 et des élections législatives de juillet 2022. Mais il en a été écarté depuis qu’il a participé au dialogue national de Macky Sall.