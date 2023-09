Candidature de benno pour la présidentielle de 2024 : amadou ba le choix du chef - adakar.com

Publié le lundi 11 septembre 2023 | Le Quotidien

Candidature de benno pour la présidentielle de 2024 : amadou ba le choix du chef

Amadou Ba est le choix de Macky pour la coalition Benno pour la Présidentielle de 2024! Qui l’eut cru ? Presque tout le monde. Premier ministre, Amadou Ba s’est imposé comme l’unique solution en dépit des velléités des autres prétendants à l’investiture présidentielle. Donc, ce fut un long et faux suspense pour ceux qui connaissaient les dessous de ce choix. Si le départ de M. Aly Ngouille Ndiaye est acté, la décision de Macky risque de provoquer quelques résistances notamment dans les rangs de son propre parti, l’Alliance pour la République (Apr). Pour les alliés, ce ne sera pas une pilule à avaler. Ils ont souscrit à la décision car Moustapha Niasse a été le logiciel choisi pour évaluer les différents profils. Aminata Mbengue Ndiaye n’est pas aussi dans une autre logique. Pour Amadou Ba, le plus dur commence : consolider les rangs de Bby, garder le pouvoir et faire face à l’opposition qui a trouvé sa cible. Il reste une dernière question : va-t-il rester Premier ministre alors que le remaniement est devenu une évidence ?