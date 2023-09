Côte d’Ivoire : début de la campagne pour les sénatoriales - adakar.com

Côte d'Ivoire : début de la campagne pour les sénatoriales Publié le lundi 11 septembre 2023 | apanews.net

Côte d’Ivoire : début de la campagne pour les sénatoriales

L’élection des sénateurs fixée, le samedi 16 septembre 2023, devrait permettre au collège électoral d’élire 64 sénateurs.



La campagne électorale qui durera quatre jours, s’ouvre ce lundi 11 septembre 2023 à 00 heure, pour s’achever le jeudi 14 septembre 2023 à minuit. Le scrutin se tiendra dans les 32 circonscriptions électorales du pays, excepté celle de la Région du Guémon.



« A cette occasion, la Commission électorale indépendante (CEI) voudrait rappeler aux différents candidats et candidates que la période de propagande leur confère certes des droits mais aussi des devoirs », rappelle l’institution.



La Commission électorale indépendante voudrait également « inviter les uns et les autres à faire bon usage des documents électoraux, à eux remis par ses soins, et à battre campagne dans les limites de la réglementation en vigueur », poursuit-elle.



Les candidats auront un égal accès aux médias de services publics, conformément aux dispositions légales et réglementaires, sous le contrôle des organes de régulation, assure la CEI, appelant au sens de la responsabilité et au civisme pour une campagne électorale apaisée.



Les élections sénatoriales qui se tiendront le 14 septembre 2023, auront lieu deux semaines après l’élection couplée des conseillers régionaux et municipaux. Ces joutes électorales viennent clore le cycle électoral du quinquennat.



AP/APA