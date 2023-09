Présidentielle 2024: Aminata Touré défie Amadou Bâ dans un débat public (Déclaration) - adakar.com

L’ancienne Premier ministre et ministre de la Justice, Aminata Touré propose un débat contradictoire avec Amadou Bâ, nouvellement désigné candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Pour l’ex-tête de liste de la majorité Benno Bokk Yaakaar aux législatives du mois de juillet dernier, aujourd’hui transfuge du camp présidentiel et désormais membre actif de l’opposition demande à confronter les idées avec le porte flambeau du camp présidentiel.



"Maintenant que le Président Macky Sall tient enfin son candidat, à 4 mois de la campagne électorale, il est urgent de confronter les idées, les programmes et les pratiques de ceux et celles qui prétendent diriger notre pays. C’est dans ce sens que je propose, sans délai, un débat avec le Premier Ministre Amadou Bâ, candidat de Benno Bokk Yakaar, débat public à organiser par la presse sénégalaise avec invitation de la presse internationale", a annoncé Aminata Touré.



La patronne du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (MIMI 2024). adresse cette invitation à un débat contradictoire et estime qu’elle ne saurait être refusée. "Venant de moi-même, ancien Premier ministre et candidate à l’élection de 2024, une telle invite ne saurait être refusée par le candidat du régime en place. Je suis immédiatement disponible",clame t-elle.



Aux acteurs de la presse et des médias, Aminata Touré demande de contribuer à faire de l’élection présidentielle du 25 février 2024 un instant de discussion autour des programmes. "Je saisis l’occasion pour exhorter toute notre presse à contribuer à faire de l’élection présidentielle de 2024 un choix de programme et d’éthique parmi tous les candidats déclarés."



Aminata Touré a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Celle de Amadou Bâ a été officialisée, samedi, par le président Macky Sall, président de la Conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yaaakar.



Makhtar C.