Le Premier ministre Amadou Bâ a pour la première fois réagi à sa désignation comme candidat de Benno Bokk Yaakar à l'élection présidentielle du 25 février 2023.



Tout en acceptant le choix porté sur sa personne, le Premier ministre Amadou Bâ prend l'engagement de s'inscrire dans le sillage de la vision de développement déclinée à travers le Plan Sénégal Emergent.



"La conférence des leaders de Benno Bokk Yaakar m’a fait l’honneur de me désigner comme candidat à la prochaine élection présidentielle 2024. J’accepte avec responsabilité et humilité le choix porté sur ma personne. Je remercie profondément le Président de la République, S.E M. Macky Sall, Président de notre grande coalition et m’engage dans son sillage à poursuivre la mise en œuvre de sa vision déclinée dans le Plan Sénégal Émergent", a indiqué Amadou Bâ.



Aux militants et responsables de l'Alliance pour la République ou encore ceux de la coalition Benno Bokk Yaakar, Amadou Bâ adresse un appel à l'unité.

"Je lance un appel aux camarades de l’APR, de la coalition BBY, aux sympathisants et à tous les sénégalais qui croient aux valeurs de la République à s’unir pour la poursuite et l’accélération de la marche de notre pays vers l’émergence."



Le Premier ministre Amadou Bâ a été officiellement désigné candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024 à l'issue d'une rencontre des leaders de Benno Bokk Yaakar, samedi 9 septembre 2023, au Palais de la République.



