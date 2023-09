Sénégal : le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar connu ce week-end - adakar.com

Sénégal : le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar connu ce week-end Publié le dimanche 10 septembre 2023

L’annonce attendue ce week-end du nom de celui qui portera les couleurs de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de février 2024 fait la Une des quotidiens sénégalais parvenus ce samedi à APA.



« Choix du candidat de Benno Bokk Yaakaar-L’heure de vérité », titre EnQuête, informant que le président Macky Sall va annoncer, ce week-end, le nom du candidat.



Le journal écrit qu’ayant su tenir sa coalition depuis plus de 10 ans, le chef de l’Etat s’apprête à faire l’expérience du « lâcher-prise », mais que « l’actuel Premier ministre, Amadou Bâ, tient toujours le bon bout ».



Pour la désignation du candidat de Benno aujourd’hui, Les Echos notent que « la majorité (est) à l’écoute de son chef, là où Sud Quotidien fait état d’un « samedi de vérité ».



« Désignation du candidat de BBY pour la présidentielle-L’épreuve fatidique du choix », renchérit L’As, qui indique que l’Alliance pour la République (APR, parti présidentiel) demande aux militants de se conformer au choix de Macky Sall.



Pour La Tribune, « Macky Sall va enfin délibérer » et que les militants sont invités à s’unir autour du prochain candidat.



« Choix du candidat de Benno-Macky re-Ba les cartes », apprend-on à la Une du Quotidien, qui parle du « probable départ du gouvernement de certains (candidats à la candidature) recalés ».



Libération parle de « choix risqué de Macky Sall », mais Vox Populi calme les ardeurs et informe que « l’APR déblaie la voie à Macky » en invitant les militants et sympathisants à s’unir autour du candidat pour « consolider la trajectoire victorieuse de BBY à la présidentielle 2024 ».



Analysant les « handicaps du candidat de Macky », nos confrères de Walf Quotidien notent son choix tardif et la probable dissidence au sein de Benno.



« Agenda parallèle, contestation de son choix, défiance…Macky, une autorité en souffrance », titre L’Observateur, estimant que « les gens ont moins peur d’un président qui partira dans 5 mois ».



La presse traite également de la nouvelle stratégie de lutte de la plateforme des Forces vives (F24) qui, selon Vox Populi, « invite les Sénégalais à un grand +make noise+ ce dimanche 10 septembre 2023 de 21 heures à 22 heures ».



« Interdiction de ses manifestations-F24 invente une nouvelle forme de lutte », rapporte L’As, à côté du journal EnQuête qui constate que « l’opposition innove dans la lutte » avec l’appel à une veillée nocturne, torches allumées et vacarme.



Contre les interdictions tous azimuts, Walf Quotidien renseigne que « le F24 ébruite sa riposte ».



