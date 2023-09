Présidentielle au Sénégal: Amadou Ba, candidat désigné de la majorité, fera-t-il l’unanimité ? - adakar.com

Présidentielle au Sénégal: Amadou Ba, candidat désigné de la majorité, fera-t-il l'unanimité ? Publié le dimanche 10 septembre 2023 | RFI

Au Sénégal, c’est l’actuel Premier ministre Amadou Ba qui a été choisi, samedi 9 septembre, en fin de journée, par la coalition de la majorité Benno Bokk Yaakaar pour la course à la présidentielle de février 2024. Il est désigné comme étant un « leader rassembleur au sein de son parti, de la coalition et au-delà. »



Après l’annonce solennelle du choix porté sur Amadou Ba pour représenter la coalition du président Macky Sall, en février 2024, place aux discussions entre représentants de Benno Book Yaakar.



Pour Pape Mahawa Diouf, coordonnateur de la cellule Communication de la coalition, cette candidature n’est pas une surprise : « L’expérience est ressortie, le profil rassembleur pour créer une synergie au cœur de la coalition mais également les arguments de l’homme, l’homme d’État, pour convaincre que, lui, serait le plus à même de poursuivre les résultats impressionnants et le bilan colossal du président Macky Sall. »